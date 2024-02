Kenya | esplosione di gas | morti e feriti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 7.00 Due persone sono morte e oltre 200sono rimaste ferite per un incendio causato da un'di gas avvenuta a Nairobi, secondo la polizia della capitale keniana e la Croce rossa. L'incidente è avvenuto nel distretto di Embakasi. "In un'azienda si stavano riempiendo bombole gas quando è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite e portate d'urgenza in ospedale. L'edificio è gravemente danneggiato",ha detto su X il portavoce del governono.

A Nairobi, in Kenya, almeno 300 persone sono rimaste ferite in un vasto incendio provocato da un'esplosione di gas avvenuta all'interno di un'azienda. Lo hanno confermato la polizia locale e la Croce rossa. L'esplosione, un quartiere in fiamme, centinaia di persone in fuga. Il disastro in una ditta che ricaricava bombole di gas, l'incendio ha divorato case e baracche. Una gigantesca esplosione di gas a Nairobi ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite centinaia. Il disastro nel quartiere Embakasi, poco prima di mezzanotte, presso una società di rifornimento di bombole.