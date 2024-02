Kazuchika Okada | è lotta tra AEW e WWE

Leggi tutta la notizia su aewuniverse

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è ufficialmente entrato nel mercato dei free agent del wrestling dopo aver concluso il suo percorso con la New Japan Pro-Wrestling. Come già menzionato in precedenza, WWE e All Elite Wrestling sono i principali candidati per assicurarsi un contratto con The Rainmaker. L’ultima edizione del Wrestling Observer Newsletter ha fornito un aggiornamento sullo stato dicon entrambe le aziende. Il report assicura che The Rainmaker e il suo team sono in costante contatto con WWE e AEW, in attesa di poter decidere per una di queste due aziende. All Elite Wrestling rimane “cautamente ottimista” grazie a un’offerta economica superiore e un calendario ridotto. D’altra parte, la WWE è sicura della sua posizione di leadership a livello globale per convincere il wrestler giapponese. “Il denaro e ...