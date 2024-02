Kate Middleton “soffre di anoressia” | l’indiscrezione che fa paura | è l’incubo Diana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nel cuore di Londra, tra le mura di Kensington Palace, si nasconde una storia che sembra ripetersi, tessendo trame di dubbi e preoccupazioni attorno alla figura di, la Principessa del Galles. La sua recente assenza dalla scena pubblica, seguita da un lungo ricovero in ospedale per un “intervento di chirurgia addominale programmato“, ha scatenato un vortice di speculazioni e ipotesi, tra cui quella di un disturbo alimentare, che riportano alla mente echi dolorosi del passato.e i disturbi alimentari: i dubbi nati per il forte dimagrimento La decisione dello staff di mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute diha alimentato le congetture, trasformando il desiderio di proteggere la privacy della principessa e la serenità dei suoi figli in un boomerang mediatico. Il sito di ...