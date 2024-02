Kate Middleton | l’indiscrezione choc sulla salute | “Perché sempre più magra… Come Diana”

“Kate Middleton è stata in coma e in pericolo di vita”. Le dichiarazioni della giornalista spagnola scatenano la rabbia di Kensigton Palace : “Assurde”

Kate Middleton non è mai stata in coma né in pericolo di vita. Kensington Palace è furioso e rompendo il protocollo ha parlato al Times per tacitare ... (ilfattoquotidiano)