Kate Middleton in coma e in pericolo di vita | furia dei Windsor contro la giornalista spagnola

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Anche dopo le dimissioni dalla London Clinic, continuano a inseguirsi voci false, e vergognose, su. Gli ultimi echi sulla principessa sono arrivati dalla Spagna, dove su Telecinco una giornaliste, ospite in una trasmissione della tv, ha sostenuto chesarebbe stata ine indi. Voci che, in modo del tutto irrituale, hanno spinto Kensington Palace a rompere il protocollo, rivolgendosi al Times, per zittire le indiscrezioni: "Non è assolutamente vero", ha fatto sapere il portavoce della coppia reale. "non è mai stata indidopo l'intervento di chirurgia addominale" che la ha costretta al ricovero alla London Clinic dal 16 al 29 gennaio. Le indiscrezioni ...