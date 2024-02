Juventus | Alcaraz si presenta | “Giocavo con i bianconeri alla playstation”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Tutto è stato molto rapido, il mio procuratore mi ha parlato dell’interessamento dellae per fortuna è andato tutto bene: sono orgoglioso di vestire questa maglia, è pazzesco perché sceglievo sempre questa squadra quando”. Lo ha detto il nuovo centrocampista bianconero, Carlos, ai microfoni dei canali ufficiali del club. “Cristiano Ronaldo è il giocatore che mi ha ispirato di più – dice l’argentino classe 2002 prelevato dal Southampton – e sono un ragazzo competitivo, non mi piace perdere: arrivare qui è una bella sensazione, ci sono stati grandi campioni argentini del calibro di Dybala, Paredes e Di Maria”. In questa stagione, con il Southampton,ha collezionato 26 presenze, di cui 23 in Championship realizzando in totale quattro gol ...