Juventus | Alcaraz non si allena con la squadra | Allegri orientato a non convocarlo per l'Inter

Torino, 2 feb. - (Adnkronos) - Sono in corso le visite mediche per il nuovo acquisto della Juventus , Carlos Alcaraz . Lo annuncia il club bianconero ... (liberoquotidiano)

Torino, 2 feb. – (Adnkronos) – Sono in corso le visite mediche per il nuovo acquisto della Juventus , Carlos Alcaraz . Lo annuncia il club bianconero ... (calcioweb.eu)

Nel corso di Calcio Totale su Rai Sport, Fulvio Collovati ha parlato dell'arrivo di Carlos Alcaraz alla Juventus: "Non voglio discutere il valore di Alcaraz, abbiamo parlato di tanti giocatori che ...Per i granata arrivano anche Lovato e il giovane serbo Kabic. Ecco le loro caratteristiche. Per i bianconeri una mezzala con licenza offensiva ...Torna l'analisi di tutte le partite di Serie A con probabili formazioni e fantaconsigli riguardanti la 23°giornata che inizierà con un anticipo al venerdì. Lecce vs Fiorentina (Venerdì 20:45) Per D'Av ...