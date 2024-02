Juve | Szczesny si scalda verso l'Inter | 'Sono forti | ma non hanno nulla in più rispetto a noi'

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Wojciechsi prepara allo scontro diretto con l', in programma per domenica sera alle 20.45. Nell'avvicinamento al match,...

Si mastica amaro in casa Juve. I bianconeri hanno pareggiato in casa contro l'Empoli e fallito una nuova occasione per mettere pressione... (calciomercato)

Wojciech Szczesny si prepara allo scontro diretto con l'Inter, in programma per domenica sera alle 20.45. Nell'avvicinamento al match,... (calciomercato)

Wojciech Szczesny si prepara allo scontro diretto con l`Inter, in programma per domenica sera alle 20.45. Nell`avvicinamento al match, il portiere polacco è intervenuto.-2 al Derby d'Italia. Una gara che è ancor più sentita rispetto alle altre occasioni. Anche per Wojciech Szczesny, che non è certo al suo primo Inter-Juventus ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...