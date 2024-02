Juve | Szczesny si scalda per l'Inter | 'Sono forti | ma non hanno niente in più rispetto a noi'

Le parole di Wojciech Szczesny , portiere della Juve ntus, in vista della sfida scudetto contro l’Inter. I dettagli Wojciech Szczesny , portiere ... (calcionews24)

Juventus - Szczesny polemico con gli arbitri : ecco a quali episodi si riferisce

Si mastica amaro in casa Juve. I bianconeri hanno pareggiato in casa contro l'Empoli e fallito una nuova occasione per mettere pressione... (calciomercato)