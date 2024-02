Juve | mercato a saldo zero | Giuntoli e l’equilibrio finanziario

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Torino, 2 febbraio 2024 - Unsostanzialmente in equilibrio e a costo. O giù di lì. Lantus ha chiuso così la sua sessione invernale con due acquisti: Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. Il primo è arrivato a titolo definitivo dal Lille, era anche in scadenza di contratto, mentre l’argentino in prestito con diritto di riscatto. Operazioni importanti ma in termini economici poco onerose come impatto a bilancio. Di fatto ilè vicino alloe anche a bilancio le operazioni sono ampiamente sopportabili. I numeri A livello di cartellini lantus ha imbastito unmorigerato, senza particolari sussulti o passi più lunghi della gamba. Tiago Djalò è stato pagato 3.6 milioni di euro, a titolo definitivo dal Lille, mentre Carlos Alcaraz è stato ...

Pochi movimenti, pochissimi soprattutto in entrata, nel mercato invernale del Lecce che si chiude con qualche rimpianto per gli acquisti che poteva portare a termine.E’ terminata ieri alle 20 la sessione di mercato delle squadre di calcio italiane. In serie pochi i colpi ad effetto. Ecco gli acquisti e le cessioni delle 20 squadre della massima serie. ATALANTA: ...Era logico aspettarsi quindi una sessione del mercato invernale che rinforzasse la rosa e invece così non è stato perché chi è arrivano non è più forte di chi è andato via. Al Torino servivano un ...