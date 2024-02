Juve-Felipe Anderson | nuovi contatti nei prossimi giorni | ecco la richiesta del brasiliano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Via dalla Lazio. La decisione non è stata ancora presa, ma tutti gli indizi vanno in questa direzione,a giugno saluterà...

Felipe Anderson è in scadenza di contratto , tra i potenziali parametri zero continua a essere uno dei più ambiti sulla piazza... (calciomercato)

La Juventus non compra per la prima squadra dove la rosa costruita per Massimiliano Allegri è ritenuta all'altezza e, salvo sorprese,... (calciomercato)

La Juventus ha preso per l’Under 23 Pedro Felipe . Ecco il comunicato ufficiale su questo nuovo colpo di Calciomercato Per quanto riguarda il ... (calcionews24)

Il mercato invernale si è appena concluso ma ce n'è un altro che inizia nell'immediato, quello dei giocatori in scadenza di contratto, liberi.Mercato Juve, tentativo per bloccare Daouda Traoré del Nizza. I dettagli sul giovane prospetto classe 2006 Come riferito da goal.com, la Juve ha provato a bloccare in vista dell’estate Daouda Traoré, ...