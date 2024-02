Jujutsu Kaisen Cursed Clash | disponibile da oggi!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è un nuovo titolo targato Bandai Namco che èda oggi sul mercato. Scopriamo insieme i dettagli Bandai Namco Europe annuncia che, il primo videogioco per console della strepitosa serie anime e manga di, è oraper PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC. In questo potente brawler d’azione 3D, i giocatori dovranno imparare a padroneggiare la propria energia maledetta e combattere con i loro personaggi preferiti. Offre una modalità per giocatore singolo che porterà i fan nella folle azione della prima stagione della serie, nonché del lungometraggio ...