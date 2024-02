Judo | Grand Slam | a Parigi bronzo per Scutto nei -48kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Debutto stagionale con un podio per Assunta. Laka napoletana, impegnata sui tatami dell’Accor Arena diper il primodel 2024 di, ha terminato la gara al terzo posto nei -48 kg. La quinta top tre della carriera in un evento di questa levatura ha permesso alla numero uno del ranking mondiale di mettere in cassaforte un bottino di 500 punti, rafforzando ulteriormente la propria leadership nella graduatoria di qualifica olimpica. L’azzurra è partita forte nella capitale transalpina, eliminando con un triplice ippon in successione l’israeliana Tamar Malca, l’indiana Asmita Dey e la tedesca Katharina Menz, che le ha regalato il pass per la semifinale. In semifinale, in vantaggio grazie al waza-ari messo a referto dopo pochi secondi, ha dovuto incassare a ...