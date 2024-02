Judo | Assunta Scutto brilla nel Grand Slam di Parigi e regala all’Italia il primo podio del 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024)comincia positivamente la stagione olimpica e conquista un incoraggiante terzo posto nella categoria fino a 48 kg aldindola prima top3 dell’anno nel World Tour di. La numero 1 del ranking mondiale e olimpico si conferma dunque una certezza nell’elite dei pesi leggeri, togliendosi la soddisfazione di salire per la prima volta sul(alla seconda partecipazione, dopo il 7° posto del 2021) in uno dei tornei più prestigiosi del panorama internazionale. “Susy”, dopo tre affermazioni consecutive nei, non riesce però a calare il poker perdendo per ippon in semifinale con la fenomenale giapponese Wakana Koga ...