Jesi | botte da orbi tra ultras sotto la curva | denunciati in undici

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(Ancona), 2 febbraio 2024 – Disordini allo stadio:. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato, coordinato dal vice questore Paolo Arena, ha denunciato a piede libero 11 tifosicivitanovesi per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale., rissa, percosse, tentato danneggiamento e, solo per due di essi anche per false dichiarazioni. Ma anche lancio di oggetti contundenti e tentato scavalcamento di recinzione. I fatti sono avvenuti allo stadio Carotti, in occasione dell’incontro calcisticona-Civitanovese del 17 dicembre 2023. Episodi che però fino ad oggi non erano arrivati alle cronache. Tutto è iniziato intorno alle 14, poco prima dell’inizio dell’incontro ...