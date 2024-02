Jake Gyllenhaal fuori controllo e nudo sul set | ma lo studio smentisce

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il regista francese Thomas Bidegain ha rivelato di aver avuto un rapporto lavorativo molto “difficile” connel corso della produzione di Suddenly, chiusa a soli quattro giorni dalle primissime riprese. Il cineasta racconta che l’attore statunitense è letteralmente “impazzito” sul set facendo richieste assurde e mettendo in atto atteggiamenti bizzarri e poco rispettosi, arrivando anche a spogliarsi davanti a tutti per una nuotataprogramma.canal, che si sarebbe dovuta occupare della realizzazione del film in lingua inglese, ha chiarito che la produzione del film e la presenza sul set die di Vanessa Kirby (controparte femminile del progetto) erano solo agli stadi iniziali, e che il progetto alla fine non è mai stato veramente avallato....