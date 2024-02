Jacobelli | «Inter-Juventus sarà meglio dell’andata! Due volti»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Perstiamo arrivando a undi livello superiore alla partita d’andata, finita 1-1 con le squadre che si accontentarono. La valutazione del giornalista durante Radio Radio – Lo Sport. PASSAGGIO CRUCIALE – Xaviersu: «Credo che questa sia una partita importante ma non decisiva. Perché ricordiamo come si tratti della ventitreesima giornata, le giornate sono trentotto e peraltro l’deve recuperare la partita con l’Atalanta il 28 febbraio. Vedremo in che condizioni saranno i nerazzurri di Simone Inzaghi e quelli di Gian Piero Gasperini, perchél’inizio di un ciclo che per l’una e l’altra squadra considerando gli impegni nelle coppenazionali prevederà sette partite nell’arco di ...

Jacobelli attende di vedere le mosse di Zhang sull’Inter, anche per capire come si muoverà la società sul mercato. Il giornalista ne ha parlato ... (inter-news)

Bruno Cirillo, ex calciatore, è stato ospite di TMW Radio. Ecco le sue parole: Che battaglia tra Inter e Juve: "Si affronteranno due squadre forti che stanno dando sicuramente ...Marco Bellinazzo, del Sole 24 ore, ha analizzato la situazione finanziaria di Inter e Juve Marco Bellinazzo, ai microfoni di Tmw Radio, ha analizzato la situazione finanziaria di Inter e Juve. INTER – ...Xavier Jacobelli ha parlato delle mosse di mercato della Juve e di come immagina la squadra Cristiano Giuntoli Il giornalista, Xavier Jacobelli ha parlato, ai microfoni di Rai Sport, soffermandosi sul ...Intervenuto a Rai Sport, Xavier Jacobelli ha parlato dell'espulsione di Milik prendendo in esame anche i mancati rossi a Malinovski e Berardi: "Non solo quello di Milik anche gli altri ...Nei primi cinque campionati continentali nessuna difesa è stata meno perforata della nerazzurra: 10 le reti subite in 21 incontri, 13 le gare senza gol che diventano 18, contemplando anche le coppe. E ...