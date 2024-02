Italiani all’estero | quali sono le professioni più richieste

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Negli ultimi anni sempre più giovani stanno abbandonando il nostro Paese per andare a lavorare. Le difficoltàaumentate e in altre realtà determinati lavoripiù richiesti e meglio retribuiti, non è un caso infatti che trovare un’occupazionesia una tendenza maggiormente di coloro che siappena laureati e di coloro che hanno iniziato a lavorare da poco. Secondo i dati riportati dagli studi più recenti del Ministero dell’Università e dell’Istat, infatti, la cosiddetta fuga di cervelli riguarda tra il 5 e l’8% dei laureati. Questa percentuale è aumentata in particolar modo negli ultimi due anni, mentre sembra non aumentare la percentuale di laureati nel nostro Paese, momentaneamente pari al 28% contro la media Ocse del 40%. Mentre coloro che ...