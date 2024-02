Italia | terremoto nel modenese di magnitudo 2 | 8

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pavullo nel Frignano, Modena, 2 febbraio 2024 – La tranquillità del mattino è stata interrotta oggi a Pavullo nel Frignano, nel cuore del, quando un leggero tremore sismico ha scosso la terra all’ora della colazione. Secondo le rilevazioni effettuate dalla Sala Sismica INGV di Roma, alle 7:32 si è verificato undi2.8, con epicentro localizzato a 6 km a ovest di Prignano sulla Secchia. La scossa ha avuto una profondità di 30 chilometri, inserendosi in una serie di movimenti tellurici di lieve entità che negli ultimi giorni hanno interessato la zona, tutti caratterizzati daintorno a 2 e non avvertiti dalla popolazione.di lieve entità, il centronon smette di tremare Questo evento sismico si aggiunge a una sequenza di lievi ...

La terra trema in Austria : una forte scossa di terremoto , la cui magnitudo è pari a 4.7 gradi, è stata registrata alle 2.59 nell'est del Paese. ... (liberoquotidiano)

Terremoto fortissimo, potente magnitudo. Un terremoto fortissimo di magnitudo 5.8 è stato registrato a Tonga, precisamente a Kolovai, a 267 km dall'epicen ...