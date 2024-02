Italia | due amichevoli a marzo sul calendario Il programma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024) ALuciano Spalletti avrà la possibilità di preparare al meglio i suoi giocatori in vista degli Europei di questa estate. Ilprevisto dalla Nazionale, due impegni organizzati. PARTITE – L’tornerà a giocare giovedì 21contro il Venezuela al DRV PNK Stadium, a Fort Lauderdale in Florida negli Stati Uniti. Non sarà l’unico impegno della Nazionale nell’altro continente. La domenica a seguire ci sarà l’amichevole con Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey. I giocatori che saranno convocati perciò, nel mezzo dei campionati dei club e delle competizioni europee, dovranno affrontare lunghi viaggi e aggiungere altre due partite al già fitto. Luciano Spalletti avrà la possibilità di testare la squadra che sarà protagonista agli Europei della prossima ...