Italia da record alle Olimpiadi invernali giovanili Roda | “La strada è giusta”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bologna, 2 febbraio 2024 -dadi Gangwon in Corea. Per la prima volta nella storia una delegazionena ha ottenuto il primo posto in un medagliere olimpico. Merito dei giovani ragazzi azzurri, quelli cioè che rappresentano il futuro e su cui la federazione investirà il più possibile. Con diciotto medaglie totali, di cui ben 11 d’oro, l’ha trionfato in Corea dando un ulteriore segnale di crescita del movimento e dell’intero sportno. Dietro agli azzurri si sono piazzati i tedeschi con 20 medaglie totali ma solo 9 d’oro, poi Corea con 7 ori (17 medaglie totali) e Francia, sempre con 7 ori. Solo sesta piazza per gli Usa (21 medaglie, più di tutti ma solo 5 d’oro), mentre ...