IT | Accordo strategico tra Topnetwork SM4 Group e Cartesio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’di locazione dell’unità aziendale consente adi integrare immediatamente l’unità di consulenza ICT ad alte prestazioni di, all’interno delle sue attività digitali guidate dal CEO Franco Celletti. Nel corso degli anniha potenziato e valorizzato il suo notevole know how quale system integrator fortemente specializzato nonché partnera lungo termine per alcune delle più rilevanti realtà imprenditoriali italiane operanti nel settore della Difesa e delle Infrastrutture. “Siamo rimasti sorprendentemente impressionati dalla rapida crescita di, dal notevole grado di innovazione e dalla vasta esperienza operativa. Riteniamo che l’integrazione della struttura operativa diall’interno di ...

Come migliorare l'esperienza in ambito crypto con il trading integrato su Ledger Live ... (sbircialanotizia)

Parc Fermé ha siglato un nuovo Accordo strategico , che consente la trasmissione in esclusiva in lingua italiana sul canale di YouTube degli eventi e ... (sportintv.eu)

Ore 10.40 – San Siro-Milan, Sala lancia l’ipotesi quarto anello in un’operazione da 300 milioni di euro: rossoneri freddi sull’idea del sindaco Ibrahimovic vara il progetto Ajax: al centro il settore ...Crédit Agricole Italia è stata individuata come banca partner e advisor finanziario del Comune di Parma per la realizzazione del programma Parma Carbon Neutral 2030.Air Serbia ed Etihad Airways hanno stipulato un accordo strategico di codeshare bilaterale volto a migliorare la connettività per i clienti di entrambe le compagnie aeree attraverso una vasta gamma di ...