Istat | 15 cose che non ti aspetti nel paniere

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nel 2024 arriva il pasto “all you can eat” e il padel. Ma dal 1928 d oggi sono stati tantissimi i beni entrati ed usciti dalla lista rispecchiando i costumi di ogni epoca

In queste ore stanno circolando sul web tante notizie inerenti Greta Rossetti , che stanno anche molto infastidendo la diretta interessata. Una ... (tutto.tv)

Roma, 2 feb - Nell’anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338mila gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1% del totale degli iscritti (+7% rispetto al precedent ...Ricordato per essere stato presidente dell'Istat, per due volte ha avuto incarichi di governo, prima con Letta e poi con Renzi. Cosa fa oggi"L’inflazione di fondo si attesta a gennaio al +2,8%". "Secondo le stime preliminari, nel mese di gennaio 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei ta ...