Istat | + 10% di professori per alunni disabili ma 1 su 3 senza formazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNell’anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338mila glicontà che hanno frequentato le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1% del totale degli iscritti (+7% rispetto al precedente anno scolastico). E’ migliorata l’offerta di insegnanti per il sostegno (+10%). Il rapporto alunno-insegnante, pari a 1,6, è migliore di quello previsto dalla legge, ma tra gli insegnanti 1 su 3 non ha unaspecifica e il 12% viene assegnato in ritardo. E’ quanto emerge dal rapportosull’inclusione scolastica deglicontà. E’ ancora forte la discontinuità nella didattica: il 60% deglicontà cambia insegnante per il sostegno da un anno all’altro, il 9% nel corso dello stesso anno ...