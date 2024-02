Istanbul | polizia libera ostaggi P&G

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 23.07 Si è conclusa dopo 9 ore la vicenda dei sette dipendenti della Procter & Gamble (P&G),alle porte di,che erano stati presi ino da un uomo armato che avrebbe agito per protesta a sostegno dei palestinesi contro l'operazione militare israeliana a Gaza. Laturca li hati e ha arrestato il sequestratore. "Quando l'uomo è uscito per andare in bagno, le nostre forze di sicurezza hanno effettuato un'operazione senza ferire gli" ha detto il governatore locale Seddar Yavuz ai giornalisti.

