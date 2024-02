Isola dei Famosi sempre più come il Grande Fratello e nuovo naufrago | si tratta di un volto Rai

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le indiscrezioni sulla prossima edizione dell’dei2024 proseguono senza sosta, con nuove chicche e retroscena interessanti. Il primo lo ha svelato Pier Silvio Berlusconi in una intervista al quotidiano La Stampa, rivelando che a “raccomandare” Vladimir Luxuria alla conduzione dell’sarebbe stata proprio la madre.deipiùil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La showgirl, che ha partecipato due volte come naufraga all' Isola dei Famosi , ha parlato del cambio di conduzione dell'adventure game di Canale 5. (comingsoon)

Samuel Peron nuovo concorrente de L’ Isola dei famosi 2024 : il ballerino sbarcherà in Honduras con il resto del cast Continuano a fioccare gli ... (gossipitalia.news)

Da quando Vladimir Luxuria è stata confermata alla guida della nuova edizione de’ L’Isola dei Famosi 2024 , numerosi utenti social si domandano come ... (anticipazionitv)

L'Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria prende forma: c'è un nuovo naufrago Dopo i primi due nomi circolati in rete, ossia quello di Joe Bastianich, e quello di Alan Friedman, ora ne arriva un altro da ...Iniziativa organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune in sinergia con l'Ufficio Politiche Sociali e con la società Gesco ...Si fa il nome di Samuel Peron come naufrago del reality show di Canale 5 Stando a quanto risulta al portale TvBlog pare proprio che uno dei prossimi ...