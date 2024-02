Isola dei famosi 2024 | nuovo concorrente | è un volto di Ballando con le stelle

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Samuel Peronde L’dei: il ballerino sbarcherà in Honduras con il resto del cast Continuano a fioccare gli annunci riguardo alla nuova edizione de L’dei. Dopo l’ufficialità di Vladimir Luxuria conduttrice, questa mattina è arrivata un’altra importante notizia, questa volta riguardante il cast del reality. Si tratterebbe di Samuel Peron, celebre ballerino dicon lee apprezzato più volte sui canali Rai. Questa mattina TVBlog ha diffuso il rumor secondo il quale a L’deipotrebbe prendere parte anche Samuel Peron. Lo abbiamo visto per anni come ballerino professionista nel programma di ...