«Io | infermiere della Croce Rossa | trasferito a fare il cancelliere in  tribunale»

CATANZARO «Ho atteso più di un anno e mezzo i dati dell’Asp di Reggio Calabria riguardanti il fenomeno dei “medici imboscati”. E finalmente abbiamo un dato ufficiale: sono 343 in totale, tra medici, i ...Fabrizio Maiello, oggi sessantenne e testimonial della legalità, nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per l’incontro con Gianfranco Zola, 30 anni dopo aver tentato di rapirlo: «Ma nella mia v ...Il 60% dei medici ha meno di 35 anni. Prosegue la campagna di comunicazione. On line sul portale della Regione lo speciale “Una giornata al Cau”, con medici, infermieri, utenti. Tutti i dati per ...