Investito in centro ad Avellino | 33enne in coma

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza dall’auto che lo hail cui autista si è fermato per prestare soccorso in pieno, ad. Grave investimento in pienodi: la vittima, un uomo di 33 anni, è stato ricoverato inin ospedale. L’incidente si è verificato nel primo

Giovane investito da un’auto a Viale Italia in pieno centro città. E’ accaduto questo pomeriggio. Il 33enne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Moscati, dove è ricoverato in gravi condizioni.Grave investimento in pieno centro di Avellino: la vittima, un uomo di 33 anni, è stato ricoverato in coma in ospedale. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio in Viale Italia, all'altezza di ...Come scrive ViterboToday, suor Flora ha dedicato tutta la sua vita ai ragazzi e a opere di bene. Durata la cerimonia davanti alla chiesetta del cimitero sono state raccolte delle offerte che saranno ...