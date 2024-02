Investì un anziano sulle strisce pedonali e si diede alla fuga | chiesti 6 anni per il conducente latitante

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Treviglio. L’investimento di un, la, l’auto bruciata un paio di giorni dopo il sinistro e la latitanza in Marocco, suo paese di origine. Il giorno dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, Francesco Zibetti, 85, era deceduto per le gravissime ferite riportate nell’urto. Era il 16 settembre 2018. Venerdì 2 febbraio si è tenuta l’udienza del processo per omicidio stradale aggravato de dall’omissione di soccorso a carico di M.R., marocchino di 43, all’epoca residente a Treviglio. L’uomo era stato identificato in un secondo momento grazie a indagini serrate del commissariato di Treviglio e due testimoni oculari. Il primo, un vicino di casa della vittima, stava camminando insieme ...