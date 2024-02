Inter | UFFICIALE la lista Champions | Buchanan rileva Cuadrado

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L'ha diramato attraverso il proprio sitol'elenco dei giocatori eleggibili per partecipare alla fase finale della...

Arriva l’ufficialità di Carlos Alcaraz in bianconero, proprio alle porte dello scontro diretto Inter-Juventus . E, in ottica più allargata, si tratta ... (inter-news)

Il Napoli ha ufficialmente escluso dalla lista UEFA Piotr Zielinski , il centrocampista in scadenza a giugno di questa stagione e vicinissimo ormai ... (inter-news)

Questo il comunicato: "Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo ...Il tema Superlega torna a essere sempre primario: oggi è stata annunciata la partecipazione di quattro squadre italiane.Hanno fatto discutere le parole rilasciate dal presidente del Barcellona Joan Laporta all`emittente RAC1, con le quali veniva annunciata la clamorosa adesione di.