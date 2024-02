Inter | la lista UEFA in vista degli impegni di Champions League

A fine stagione, il centrocampista polacco lascerà il Calcio Napoli per trasferirsi in nerazzurro e la società potrebbe esclude rlo dalla lista ... (2anews)

Zielinski lascerà il Napoli a parametro zero per firma re con l’Inter: contratto quadriennale da 5 milioni a stagione. Entro 20 giorni la ... (napolipiu)

L'avvio non è di quelli indimenticabili, ne sono successe di cose in casa Napoli . Ma c'è ancora una seconda parte di stagione... (calciomercato)

Quello di Zielinski non è l'unico profilo rimasto fuori: anche il neoacquisto Dendoncker è stato escluso, così come Demme che non compare nemmeno nella Lista Serie A. Presenti invece i calciatori ...Europa LeagueLe ultime notizie di Europa League Conference League Coppa ItaliaLe ultime notizie di Coppa Italia Calcio FemminileLe ultime notizie di calcio femminile NazionaleLe ultime notizie dalla N ...Napoli, in Champions fuori Zielinski, Demme e Dendoncker. Gaetano è stato ceduto al Cagliari. Squadra con soli tre centrocampisti ...