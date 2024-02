Inter-Juventus | Inzaghi ne ritrova 4 dal 1?! Dumfries ancora escluso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è sempre più vicina. Il derby d’Italia, che vale la testa della classifica, andrà in scena a San Siro domenica alle 20.45.ha svolto oggi l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile mentre la rifinitura è in programma a San Siro per volere proprio del tecnicoista: un solo dubbio di formazione, ma praticamente quasi sciolto PROGRAMMA –si avvicina: tra due giorni l’atteso big match, che vale la testa della classifica, andrà in scena a San Siro alle ore 20.45. Simoneha quasi tutta la squadra a disposizione, eccetto Juan Cuadrado infortunato. Il tecnico nerazzurro, che domani in tarda mattinata parlerà in conferenza stampa, ha scelto San Siro per la rifinitura della vigilia perché vuole provare il nuovo manto ...