Inter-Juventus | domani Inzaghi in conferenza | l’orario

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è in programma domenica alle 20:45., sarà instampa per presentare la sfida contro i bianconeri.– Simonealla vigilia della ventiduesima giornata del campionato di Serie A,, incontrerà i media. Il tecnico sarà protagonista nella sala stampa del Suning Training Centera partire dalle ore 12:30 in vista della partita, in programma domenica alle 20:45. Come di consueto-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 12:15, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Appuntamento aper la ...

A parlare di Inter- Juventus , Roberto Pruzzo . L’ex giocatore non ritiene il match di domenica sera decisiva per la lotta scudetto. NON decisiva ? ... (inter-news)

Un rigore e poi un pastrocchio di Battistini: non certo capolavori come il primo gol in Serie A all’esordio contro la Lazio o come quello nel derby del 4 a 1 al Genoa, e di doppiette ne aveva già segn ...Come riporta La Repubblica, il Milan vuole fortemente Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus tra le altre. Zlatan Ibrahimovic si sarebbe mosso personalmente per convincere il tecnico, ma la ...In previsione di Inter-Juventus, Tuttosport pubblica oggi un'intervista a Andrea Barzagli, per anni difensore dei bianconeri che ha vissuto tante volte il derby d'Italia. "È una partita molto sentita, ...