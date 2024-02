Inter-Juventus | definite le scelte di Inzaghi! Una sola incognita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024)andrà in scena domenica sera alle 20:45. Inzaghi, che ritrova diversi titolari, ha praticamente già scelto l’undici da schierare. Un solo dubbio– L’sarà di scena domenica sera contro lain un match che può risultare decisivo negli equilibri nella lotta scudetto. Inzaghi sembra avere le idee chiare sull’undici da schierare: in difesa probabile il rientro di Acerbi dal 1? che andrà a piazzarsi al centro, con Pavard a destra e Bastoni a sinistra. A centrocampo si rivedono Calhanoglu e Barella, ‘riposati’ per l’occasione vista la squalifica scontata contro la Fiorentina. A completare il reparto il ‘solito’ Mkhitaryan. Sulla corsia di sinistra riecco Dimarco dal 1?, a destra unico ballottaggio dell’undici: Darmian e Dumfries si giocano una maglia da titolari, con il ...