Inter-Juventus anche nel bilancio | Prof Bava | «Troppi debiti ma…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024)fa parlare e scrivere sempre tanto, forse troppo. E non solo di calcio giocato. Non fa eccezione il tema contabile, affrontato dalin un’vista esclusiva rilasciata a Tuttosport. Chi vince al momento la sfida di? Scopriamolo. Di seguito un estratto STRATEGIE EXTRA CAMPO – La partita principale persecondo Fabrizioessore ordinario in Economia Aziendale presso l’Università di Torino nonché dottore commercialista e revisore contabile – non si gioca sul rettangolo verde: «Già: quella dei conti economici, vero e proprio “motore” per le ambizioni di ogni società. Se sul campo c’è in palio lo scudetto, però, la sfida dei bilanci vale una posizione di ...