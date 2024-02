Inter-Juventus | Alcaraz non si allena con la squadra | il motivo – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024)si avvicina sempre di più e c’è molta curiosità intorno al nuovo acquisto bianconero,. L’argentino è arrivato in Italia ma ancora non si èto con il resto della: secondo Sky Sport, la sua presenza nel big match di domenica sera non è esclusa CERTEZZA CERCASI –si avvicina: l’attesissima sfida scudetto si giocherà domenica alle 20.45 a San Siro. Massimiliano Allegri potrebbe avere un uomo in più, vale a dire il neo acquisto Carlos, ma ancora non c’è la certezza. L’argentino questa mattina ha svolto un’altra parte di visite mediche allo J-Medical. Non si è ancorato con laperché ci sono alcuni passaggi burocratici da fare, magari già da domani ...