Inter | in estate amichevole con la vincitrice della Supercoppa saudita | i dettagli

Mehdi Taremi ha scelto l’Inter per il suo futuro. L’attaccante era già stato seguito in estate, ma alla fine non si è fatto più nulla. Ora la pista ... (inter-news)

Albert Gudmunsson è l’idea dell’Inter per rinforzare l’attacco in estate. Ci sono però altre due concorrenti , spiega Gianluca Di Marzio su Sky ... (inter-news)

Messi - Barça in America in estate ma non sfiderà l’Inter Miami. Il motivo

Barcellona in tour in America la prossima estate, ma non affronterà l'Inter Miami di Lionel Messi: l'argentino sarà occupato in Leagues Cup (itasportpress)