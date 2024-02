Inter | i prestiti da seguire nel weekend | sabato impegnativo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Inizia a partire da questa sera la ventitreesima giornata della Serie A, nella quale l’sarà impegnata alle 20.45 di domenica nel big match di San Siro contro la Juventus. Ma non solo. Ci sono anche numerosi giocatori di proprietà nerazzurra in prestito tra i campionati italiani e l’estero. Ecco una rapida guida per poterliin questo fine settimana. SERIE A – Mentre l’attende la Juventus a San Siro per il big match di domenica a San Siro, due giocatori di proprietà nerazzurra saranno in campo nelle rispettive squadre in cui militano in prestito. Il primo di questi è Valentin Carboni, che con il Monza sarà impegnato domani alle 15 sul campo dell’Udinese. Oltre a lui, l’altro giocatore dell’impegnato in Serie A è Gaetano Oristanio, chiamato alla difficoltosa trasferta contro la Roma di lunedì ...