Inter | chi è il giocatore del mese di gennaio? Svelato il nome!

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’si avvicina alla sfida con la Juventus, in programma domenica 4 febbraio alle ore 20.45 a San Siro con una novità sulla rifinitura di domani. Intanto, dopo il riconoscimento della Lega Serie A a Inzaghi, il club nerazzurro svela ildeldi: è Lautaro Martinez A TUTTO GAS – L’di Simone Inzaghi si appresta a dare inizio a undi febbraio certamente infuocato con tanto di sfida alla Juventus, diretta inseguitrice scudetto, in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro. La squadra nerazzurra ha portato a casa la Supercoppa italiana battendo il Napoli in finale e in seguito ha conquistato 3 punti pesantissimi sul campo della Fiorentina. Qual è il filo conduttore delle due sfide? Ovviamente Lautaro Martinez che in entrambe le partite ha messo a segno ...