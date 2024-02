Inseguimento con spari a Roma | non si ferma all’alt | poi causa l’incidente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – Non sinoe scatta l’: è successo alla periferia di, in via del Soriso zona Boccea, dove un’auto non si èta al controllo della Polizia. Gli agenti del commissariato Primavalle hanno esploso dei colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio durante l’. La macchina con a bordo il fuggiasco ha preso una strada contno impattando contro un’altra vettura dove viaggiavano due studenti universitari, una ragazza di 22 anni e di un ragazzo di 26. Sono stati trasportati tutti e tre in codice rosso in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Poco dopo la polizia ha arrestato un uomo in via del Soriso con con 4,5 chili di hashish. Da chiarire se ci siano collegamenti con il ...