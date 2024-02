Innovazione e lavoro | opportunità di sviluppo per le nuove professioni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È andato in scena il 30 gennaio 2024 al Centro Congressi Frentani di Roma la XXXI Edizione del Festival Brain at Work, il più importante evento socio-economico, istituzionale e culturale sul mondo del, della formazione e dell’orientamento. Tra i relatori, prezioso e degno di nota la presenza e intervento nel corso dei lavori del Presidente dell’Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele Ferrieri che ha così commentato: ” Sono lieto di essere intervenuto portando la testimonianza dei giovani innovatori italiani all’evento di Brain At Work in cui abbiamo avuto il piacere di illustrare il tema dell’orientamento al, le futuree l’come chiave di volta per le future generazioni. Un ringraziamento particolare a tutti i promotori della manifestazione “. L’iniziativa è stata ...