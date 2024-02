Innovazione e inclusione a sostegno del terzo settore

(Di venerdì 2 febbraio 2024)sociale, future generazioni,, nuove tecnologie e competenze digitali. Questo e molto altro a Roma presso la Sala stampa della Camera per la presentazione del libro “Quelli del giubbino giallo”. Oltre all’autrice Sara Bordoni, numerose le presenze istituzionali e non solo tra cui Auser Lombardia e il Centro Sportivo Italiano. Tra i numerosi interventi, sotto la moderazione dell’on. Maria Chiara Gadda, quello del Presidente dell’Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele Ferrieri che ha così commentato: ” Sono lieto di essere intervenuto alla Camera dei deputati per portare la testimonianza dei giovani innovatori sul temasociale, formazione eper evidenziare l’importanza delle nuove tecnologie come strumento adi ...

In Bulgaria, Visa e Fibank stanno collaborando per la seconda volta consecutiva sulle Olimpiadi; lanceranno le esclusive carte di debito e credito con un design dedicato ai prossimi Giochi olimpici e ...“Alcuni studenti del nostro istituto sono stati i primi in Italia a realizzare una nuova applicazione per l'Intelligenza Artificiale. Tale innovazione ha rivoluzionato l'approccio alla programmazione ...“Alcuni studenti del nostro istituto sono stati i primi in Italia a realizzare una nuova applicazione per l’Intelligenza Artificiale. Tale innovazione ha rivoluzionato l’approccio alla programmazione ...