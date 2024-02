Inizia a Doha il Mondiale 2024 di sport acquatici | protagonisti italiani in gara

Doha, 1 feb. - (Adnkronos) - Vigilia di mondiale per il nuoto artistico che venerdì 2 febbraio inizia la sua 'nove giorni' di gare a Doha, nello sfarzoso e smisurato impianto polifunzionale Aspire Dom ...Domani a Doha al via le gare della XXI° Edizione dei Campionati mondiali di nuoto in programma dal 2 al 18 febbraio 2024 nella capitale del Qatar. Venerdì 2 ...Vigilia di mondiale per il nuoto artistico che venerdì 2 febbraio inizia la sua “nove giorni” di gare a Doha, nello “sfarzoso e smisurato” impianto polifunzionale Aspire Dome. Alle 9.30 locali (le 7.3 ...Le azzurre di Carlo Silipo devono conquistare il pass olimpico nella rassegna iridata di Doha. Gli orari di tutte le partite del girone: l'esordio domenica 4 febbraio con la Gran Bretagna ...Gli azzurri di Sandro Campagna devono conquistare il pass olimpico nella rassegna iridata di Doha. Gli orari di tutte le partite del girone: l'esordio lunedì 5 febbraio contro il Kazakistan ...