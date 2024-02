Infortunio Osimhen | paura in Coppa d’Afrcia | il bomber è uscito in barella

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Victorfa preoccupare tifosi della Nigeria e del Napoli: ildella Serie A èdal campo indurante Nigeria-Angola did’Africa. Lad’Africa continua a regalare emozioni. Il torneo che si sta disputando in Costa d’Avorio sta offrendo sorprese su sorprese con piccole nazioni che stanno scrivendo pagine di storia. Dall’altra parte, però, ci sono quelle che erano considerate favorite che hanno abbandonato in anticipo la competizione. Dal Ghana all’Algeria eliminate ai gironi, al Senegal campione in carica buttato fuori dai padroni di casa della Costa d’Avorio, passando per il Marocco, sorpresa dell’ultimo Mondiale, eliminato dal Sudafrica e l’Egitto che ha visto terminare il proprio percorso ai rigori ai danni della Repubblica Democratica del ...

Victor Osimhen , secondo quanto riferito da Il Mattino, ha continuato ad allenarsi in modo separato anche ieri, e quindi il tempo non gioca a ... (dailynews24)

ansia in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen . L’attaccante della Nigeria si è fatto male nel finale – minuti di recupero inoltrati – ... (sportface)

La rosa comunque torna lunga, in attesa del rientro di Osimhen dall'Africa, ma Mazzarri sa che prima di tutto viene la vittoria contro il Verona per risollevare l'umore dei tifosi e dare fiducia alla ...Qualche attimo di spavento per Victor Osimhen che a pochi minuti dal fischi finale di Nigeria-Angola, match dei quarti di finale della Coppa d'Africa, è uscito dal campo in barella per ...Il gol di Lookman decide la sfida contro l’Angola, l’attaccante del Napoli si ferma nel finale ...