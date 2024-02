Inflazione | cambiano le abitudini di spesa degli italiani | nel paniere compare il padel

Secondo il Codacons, dalla tavola alle bollette , dalla telefonia all’Rc auto, il 2024 riserva aumenti svariati per le spese quotidiane e non. Aumenti ... (ilsole24ore)

Come avvenuto nel 2023, infatti, anche nel 2024 si registreranno nuovi rincari per alcuni operatori che, a causa degli adeguamenti automatici all’inflazione, potranno alzare i propri listini prezzi.Le regole fiscali sul welfare aziendale cambiano i calcoli per capire quali fringe benefit concedere ai propri dipendenti E come funziona la ...Gli esercizi aderenti dei settori della ristorazione e dell’agricoltura, su tutto il territorio nazionale, promuoveranno fino al 30 giugno 2024 soluzioni e iniziative «di contenimento dei prezzi dei s ...