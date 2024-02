India | rilasciato il piccione 007 | era sospettato di spionaggio per la Cina

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) – Dopo otto mesi di detenzione, la poliziana ha scagionato un presuntospia cinese, rimettendolo di nuovo in libertà. A raccontare la storia del volatile è l'agenzia Press Trust of, che ricorda come il 'calvario' delsia iniziato lo scorso maggio, quando venne catturato vicino a un porto di Mumbai

Apparentemente tratta da "Valiant - piccioni da combattimento", questa storia indiana è vera e affrontata con massima serietà dalle autorità.Trasferito alla Bombay Society for the Prevention of Cruelty to Animals, è stato poi liberato, dimostrando come, in un mondo di tensioni e sospetti, la realtà possa essere più strana della finzione.Intercettato con un messaggio in cinese, l'uccello è stato tenuto prigioniero per otto mesi dalla polizia in una clinica veterinaria ...