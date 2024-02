India | rilasciato il piccione 007 | era sospettato di spionaggio per la Cina

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Era stato catturato otto mesi fa vicino Mumbai con due anelli legati alle zampe che portavano un messaggio Dopo otto mesi di detenzione, la poliziana ha scagionato un presuntospia cinese, rimettendolo di nuovo in libertà. A raccontare la storia del volatile è l'agenzia Press Trust of, che ricorda come il 'calvario'