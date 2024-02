‘Incontri d’Autore’ a Talenti | continua il tour d’eccellenza gastronomica nei mercati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CRONACA DI ROMA – La vivace atmosfera del Mercatoha toccato nuove vette culinarie sabato 27 gennaio, grazie all’evento straordinario organizzato dad’Autore: un’iniziativa, parte integrante del progettopatrocinato da Regione Lazio e Roma Capitale, che ha superato ogni aspettativa trasformando il consueto mercato in un’esperienza gastronomica indimenticabile per clienti e cittadini. Come in ogni evento firmato, infatti, i visitatori hanno avuto la possibilità di deliziarsi con le creazioni culinarie dello chef Felice Santodonato, affiancato dagli studenti dell’Istituto alberghiero Tor Carbone ‘Alessandro Narducci’ e da produttori locali quali l’Azienda Agricola Le Quattro Vasche, l’Azienda Agricola Circe e la ...