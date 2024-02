Incidenti E 45 | camion precipita da viadotto | morto il conducente

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena Un autocarro e'to da unsulla E45, a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena. Sul posto sono intervenute tre squadre e il nucleo Saf dei Vigili del fuoco. Ilmentre sono in corso le operazioni di ricerca per escludere la presenza